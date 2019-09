Previsioni Meteo Toscana: weekend con nubi e piogge deboli

Il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana, fornite dal Lamma:

Domani nottetempo e al mattino nuvoloso sulle pianure e vallate interne con prevalenza di cielo sereno in collina e in montagna; da metà mattinata nubi in aumento sul nord ovest e in particolare a ridosso delle Apuane e dell’Appennino settentrionale ove si attendono deboli precipitazioni; sulle zone centrali e meridionali cielo in prevalenza poco nuvoloso con locali addensamenti sui rilievi interni. Venti: deboli in prevalenza occidentali. Mari: poco mossi, o localmente mossi a nord di Capraia. Temperature: stazionarie e gradevoli.

Sabato 28 nuvoloso o molto nuvoloso sulle zone nord-occidentali con piogge deboli ma localmente insistenti sui rilievi delle Apuane, dell’Appennino settentrionale e zone limitrofe; sereno o poco nuvoloso con transito di velature sulle zone centrali e in Maremma. Venti: deboli o moderati meridionali. Mari: mossi. Temperature: minime in locale aumento sulle province settentrionali, massime stazionarie.

Domenica 29: nuvolosità variabile con ampie zone di cielo poco nuvoloso sulla Toscana centrale e meridionale e addensamenti più consistenti sul nord ovest ove saranno possibili piogge generalmente deboli. Venti: deboli o moderati di Libeccio. Mari: mossi. Temperature: stazionarie.

Lunedì 30: nuvoloso sulle zone interne e su quelle settentrionali con maggiori addensamenti sul nord ovest e sui rilievi appenninici ove si attendono precipitazioni deboli o moderate; poco o parzialmente sulle zone centro meridionali con schiarite più ampie sulle coste. Venti: di libeccio moderati o localmente forti lungo la costa settentrionale. Mari: molto mossi lungo la costa centro settentrionale e sull’Arcipelago settentrionale, mossi altrove. Temperature: stazionarie.