Le Previsioni Meteo per la Toscana: weekend con nubi e possibili piogge

Le previsioni meteo per la Toscana fino al 29 settembre 2019, di seguito il bollettino del Lamma.

Domani poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Addensamenti temporaneamente più consistenti nelle zone interne in mattinata e sui rilievi appenninici nel pomeriggio. Venti: deboli occidentali con rinforzi sul litorale settentrionale e in Arcipelago. Mari: da molto mossi a mossi a nord dell’Elba, da mossi a poco mossi a sud dell’isola. Temperature: massime in aumento sulle zone settentrionali, minime in lieve calo.

Venerdì 27 in nottata e al mattino nubi basse sulle province centro-settentrionali, sole prevalente altrove. Nel pomeriggio tendenza ad aumento della copertura sulle zone di nord-ovest con locali piogge sulla Lunigiana, poco nuvoloso sul resto della regione. Venti: deboli in prevalenza occidentali. Mari: poco mossi, o localmente mossi a nord di Capraia. Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in contenuto aumento sulle province meridionali.

Sabato 28: nubi in aumento sulle zone settentrionali con possibili piogge sui settori appenninici e di nord ovest, parzialmente nuvoloso altrove. Venti: deboli o moderati meridionali. Mari: mossi. Temperature: minime in lieve aumento sulle province settentrionali, massime stazionarie.

Domenica 29: nuvoloso con possibili piogge sulle province di nord-ovest. Venti: deboli o moderati di libeccio. Mari: mossi. Temperature: stazionarie.