Previsioni Meteo Weekend: dal caldo estivo ai temporali, possibile forte maltempo su alcune regioni [MAPPE]

L’evoluzione per il medio-lungo periodo e in coincidenza con il prossimo fine settimana non è affatto scontata. Seppure, dopo la sciabolata più fredda di queste prossimi ore, si prospetti un nuovo promontorio anticiclonico di matrice subtropicale con tempo stabile e ampiamente soleggiato, anche più caldo per qualche giorno, per il fine settimana pare configurarsi più di qualche insidia.

Nella sostanza, l’alta pressione, che tornerebbe a prendere possesso del Mediterraneo centrale, potrebbe essere nuovamente attaccata, questa volta da correnti umide e instabili più direttamente oceaniche, quindi più miti, ma piuttosto minacciose. Secondo gli ultimissimi dati dei centri di calcolo mondiali, infatti, se il sabato è previsto trascorrere in gran parte soleggiato e ancora stabile, salvo un aumento di nubi sui settori occidentali e qualche fastidio locale, via via, nel corso di domenica, i nuclei instabili da Ovest potrebbero farsi davvero minacciosi e arrecare un repentino maltempo su diverse nostre regioni. Ma andiamo per ordine circa una possibile tendenza per il fine settimana.

Tendenza per sabato 21 settembre

Giornata in buona parte stabile e soleggiata, grazie alla tenuta ancora dell’alta pressione. Il sole prevarrebbe su gran parte dei settori centro-orientali del Nord, su quelli appenninici e adriatici in genere. Una maggiore nuvolosità, ma di tipo medio-alto e sostanzialmente innocua, magari alternata anche ad ampie schiarite, interesserebbe le aree tirreniche un po’ tutte, il Nordovest e le isole maggiori. Da evidenziare anche qualche addensamento più intenso (aree cerchiate) su Est Sicilia e poi, soprattutto in serata, su Centro Ovest Piemonte, dove non sono esclusi locali brevi rovesci.

La temperatura nel giorno pre-festivo sarebbe nuovamente in aumento, verso valori quasi estivi, specie sulle isole maggiori e sulle aree centro-meridionali, con massime mediamente comprese in pianura tra +23 e +27°C, ma anche punte fino a +30°C in Sardegna; temperature un po’ più bassine sulle pianure del Nord, mediamente attese tra +20 e +23°C. Venti sostenuti da Sudest sui Canali delle isole maggiori, anche forti sul Canale di Sardegna e sui bacini sardi tirrenici. Venti forti da Est /Sud Est sulle Bocche di Bonifacio, da Nordest sul Golfo Ligure centro occidentale; venti moderati settentrionali, ma anche con rinforzi, sul basso Adriatico e sullo Ionio.

Tendenza per domenica 22 settembre

Ci riserviamo di apportare conferme circa la tendenza per domenica, stante una distanza temporale ancora considerevole, tuttavia le prospettive per il giorno festivo sono all’insegna di un progressivo peggioramento. L’ anticiclone potrebbe essere più seriamente attaccato da una perturbazione proveniente dalla Penisola iberica e diretta in maniera più decisa verso le nostre regioni centro-settentrionali tirreniche e verso diverse regioni del Nord. Il modello europeo ECMWF, in particolare, prospetta una ondulazione depressionaria del flusso secondario del getto sub-polare, in corrispondenza della Francia e poi con asse verso la Spagna settentrionale, le Baleari e l’alto Tirreno. Se la manovra barica dovesse andare in porto, come appare abbastanza probabile anche dal dato “Ensemble” dello stesso modello, via via nel corso di domenica le nubi si intensificherebbero su Sardegna e Ovest Piemonte con rovesci e locali temporali, soprattutto sull’Est dell’isola e sui settori occidentali piemontesi, anche della Valle d’Aosta. Poi, nel corso del pomeriggio, rovesci e temporali via via più intensi e diffusi, verso l’alto Tirreno, tra Centro Ovest Toscana e Liguria, e su gran parte del Piemonte con fenomeni che diverrebbero anche localmente forti. Nubi irregolari, ma migliorerebbe nel frattempo sulla Sardegna o solo con qualche debole fenomeno sui settori più settentrionali. Attenzione, perché nella sera di domenica e poi anche nella notte successiva sul lunedì sarebbe atteso, secondo l’elaborazione del modello europeo, un grave maltempo soprattutto tra Toscana, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, all’insegna di rovesci temporali e possibili fenomeni anche violenti tra Toscana e Centro Est Liguria. Qualche pioggia anche sul Nord Lazio e nubi in aumento al Nordest e resto del Centro, ma scarsi fenomeni.

Dal dato del modello europeo, evincerebbe anche un tempo, nel corso di domenica, abbastanza stabile e soleggiato sulle regioni meridionali e del medio-basso Adriatico in genere, anche di Nordest. Su queste aree continuerebbe a essere presente un clima caldo estivo, in particolare sulle isole maggiori e sul Sud peninsulare con temperature spesso sui +25/+30°C in pianura o di qualche grado superiori sulle isole maggiori. Weekend, quindi sostanzialmente estivo sul medio-basso Adriatico e al Sud, salvo qualche fastidio sulle isole maggiori, specie in Sardegna. Tempo mediamente asciutto e con più sole anche al Nordest.

Ribadiamo, tuttavia, che l’evoluzione per domenica e per il weekend in genere è ancora piuttosto approssimativa, ponendosi oltre le 72 ore. Ci riserviamo di apportare quotidiani aggiornamenti su questa tendenza per il fine settimana, nelle nostre consuete rubriche quotidiane.