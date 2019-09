Prezzi benzina, diesel e gpl: movimenti in rialzo

Nel fine settimana un movimento al rialzo sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa: ciò in attesa degli effetti sui carburanti del rialzo del greggio dovuto agli attacchi dei droni in Arabia Saudita.

Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,575 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,582, pompe bianche 1,554), diesel a 1,463 euro/litro (+1, compagnie 1,470, pompe bianche 1,444). Benzina servito a 1,700 euro/litro (invariato, compagnie 1,740, pompe bianche 1,607), diesel a 1,595 euro/litro (+1, compagnie 1,638, pompe bianche 1,496). Gpl self service a 0,579 euro/litro, servito a 0,596 euro/litro (-1, compagnie 0,602, pompe bianche 0,587), metano self service 0,982 euro/kg, servito a 0,990 euro/kg (-1, compagnie 0,999, pompe bianche 0,982), Gnl 0,948 euro/kg (compagnie 0,951 euro/kg, pompe bianche 0,946 euro/kg).