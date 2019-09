Prezzi benzina, diesel e gpl: ribassi alla pompa per ENI e Q8

Due movimenti al ribasso nella giornata di sabato: secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni e Q8 hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

I dati della Staffetta relativi all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la media per la benzina self service a 1,594 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,601, pompe bianche 1,575), per il diesel a 1,484 euro/litro (-2, compagnie 1,491, pompe bianche 1,466). In sel service il Gpl si attesta a 0,577 euro/litro, il metano a 0,983 euro/kg, e il Gnl a 0,951 euro/kg.