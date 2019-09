Prodotto senza glutine ritirato dal mercato: consumatori a rischio [MARCA e LOTTO]

Un prodotto senza glutine è stato ritirato dal mercato a causa di problemi nella conformità della confezione che non garantisce la giusta sicurezza, non assicura la giusta protezione del prodotto e permette lo sviluppo di muffe in modo non omogeneo.

Il prodotto in questione è del comparto dolciario: si tratta di merendine al cacao senza glutine di nome “Intemezzi” e “Intermezzi al cacao” del marchio Giuliani. La società ha comunicato il ritiro specificando la data di scadenza e i lotti interessati. Di seguito i dettagli:

GIUSTO S/G INTERMEZZI CACAO PR – cod. paraf. 977793431 cod. ditta Giuliani F75AD192 – lotti di produzione e TMC:

· LC19203 scadenza 22-11-2019

· LC19205 scadenza 24-11-2019

· LC19241 scadenza 29-11-2019

GIUSTO S/G INTERMEZZI CACAO PR – cod. paraf. 977793431 – cod. ditta Giuliani F75AD820 – lotti di produzione e TMC:

• LC19203 scadenza 22-11-2019

• LC19205 scadenza 24-11-2019

• LC19241 scadenza 29-11-2019

GIUSTO S/G INTERMEZZI PROMO DO – cod. paraf. 977793429 – cod. ditta Giuliani F75AD188 – lotti di produzione e TMC:

• LC19189 scadenza 8-11-2019

• LC19190 scadenza 9-11-2019

• LC19197 scadenza 16-11-2019

• LC19199 scadenza 18-11-2019

• LC19207 scadenza 26-11-2019

GIUSTO S/G INTERMEZZI PROMO DO – cod. paraf. 977793429 – cod. ditta Giuliani F75AD815 – lotti di produzione e TMC:

• LC19189 scadenza 8-11-2019

• LC19190 scadenza 9-11-2019

• LC19197 scadenza 16-11-2019

• LC19199 scadenza 18-11-2019

• LC19207 scadenza 26-11-2019