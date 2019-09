Il progetto DTT, la sfida italiana della fusione per l’energia sostenibile e l’innovazione

Giovedì 19 settembre alle ore 11 a Roma, presso la sala conferenze ENEA (Via Giulio Romano 41), il presidente Federico Testa e il vicepresidente della BEI Dario Scannapieco firmeranno l’accordo per il finanziamento del maxiprogetto DTT per produrre energia sostenibile e sicura dalla fusione. Il progetto coinvolge la comunità scientifica nazionale e internazionale, le imprese, la Regione Lazio, con rilevanti ricadute economiche, ambientali, di innovazione, competitività e occupazione per il sistema Paese. All’evento intervengono anche il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti, il presidente di EUROfusion Ambrogio Fasoli, il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori e la responsabile Unità Ricerca Euratom della Commissione Ue Elena Righi Steele