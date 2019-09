Protezione civile: una settimana con il Servizio nazionale per una delegazione dei Paesi Asean

Da oggi fino al 15 settembre una delegazione dei Paesi ASEAN, Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico, sarà in Italia ospite del Servizio Nazionale della Protezione Civile per una settimana di formazione e scambio di esperienze e buone pratiche. Obiettivo della visita è il rafforzamento delle conoscenze tecniche e scientifiche e della collaborazione tra l’Italia e i Paesi ASEAN per la riduzione del rischio da disastri.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale, si è aperto oggi a Roma, presso la sede del Dipartimento, con il saluto ai partecipanti del Capo Dipartimento Angelo Borrelli e le visite alle sale operative e al Centro Funzionale Centrale. Nei prossimi giorni la delegazione sarà ospite di alcuni dei centri di competenza del Dipartimento – Fondazione Eucentre, Fondazione CIMA e INGV – con momenti formativi e visite sul campo che permetteranno ai partecipanti di entrare in contatto con alcune delle eccellenze scientifiche di cui può avvalersi il Sistema di Protezione Civile.

“Momenti come questo sono fondamentali – ha detto il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli – per sviluppare tanto il tema della cooperazione quanto quello della riduzione del rischio con la condivisione di esperienze e tecnologie. La nostra Protezione Civile, tanto apprezzata nel mondo, è in continua crescita e conoscendo meglio l’organizzazione degli altri Paesi possiamo migliorare ancora, lavorando ogni giorno per avere un Sistema sempre più efficiente e per ridurre l’esposizione al rischio dei nostri concittadini”.