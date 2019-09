Quarant’anni fa il più grave incidente aereo avvenuto in Sardegna [VIDEO]

Quarant’anni fa si è verificato il più grave incidente aereo mai avvenuto nei cieli della Sardegna.

Sul crinale che segna il confine tra Capoterra e Sarroch, il 13 e il 14 settembre del 1979 un Dc-9 dell’Ati partito da Alghero e diretto a Cagliari si schiantò con 31 persone a bordo.

A provocare il disastro fu un errore del pilota, che si rese conto solo all’ultimo momento di trovarsi davanti al monte: per il Dc-9 e le persone a bordo non ci fu scampo.

Restano ancora tante domande su quanto avvenuto quarant’anni fa in una notte di tempesta, come il motivo per cui un esperto ufficiale proveniente dall’Aeronautica, abbia interrotto l’ultima manovra durante la virata che lo avrebbe portato sulla pista di Elmas dal mare anziché dalla terra.

Ecco le immagini del luogo dell’incidente, catturate dal drone di Corrado Mascia.