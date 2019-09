Il “racconto” del cambiamento climatico: tra fake news e informazione scientifica

Fake news e cambiamento climatico. Si è detto tutto e il contrario di tutto.

Ma quali sono i meccanismi comunicativi che stanno dietro il successo o l’insuccesso dei discorsi sui cambiamenti climatici? Perché alcuni discorsi sembrano avere maggiore presa di altri? E perché in particolare il pubblico dei giovani è stato così attento e attivo in questo settore? È possibile analizzare il fenomeno di Greta Thunberg dal punto di vista “narratologico” e strategico rispetto alla comunicazione? E infine: come è possibile aiutare gli stessi giornalisti a raccontare correttamente i fatti scientifici senza risultare noiosi o difficili per il pubblico? Può esistere un modo per raccontare la scienza in modo appetibile per tutti?

A queste e ad altre domande tenterà di rispondere l’incontro organizzato, il 17 settembre alle ore 18.30, dal Master Universitario “MUST” in collaborazione con l’Osservatorio di Storytelling dell’Università di Pavia, cheinaugura “Oasi 2030”, il nuovo spazio nel centro di Milano dedicato ai temi dell’Agenda ONU 2030 sulla sostenibilità, ideato e curato dall’Univeristà di Pavia e dal WWF. Un “giardino segreto”, tecnologico e naturalistico insieme, pensato per accogliere laboratori, conferenze, esperienze aperte al pubblico sui temi della sostenibilità sociale e ambientale. Dedicato agli adulti, agli studenti e anche ai bambini, lo spazio ha già un calendario autunnale di eventi che spaziano dai cambiamenti climatici all’editoria sostenibile, dalla corporate diplomacyalla registrazione dei suoni della natura. Non mancano proposte per le scuole e laboratori didattici.

L’obiettivo del seminario del 17 settembre, intitolato “IL RACCONTO GIORNALISTICO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI. TRA SCIENZA, ECONOMIA, ACCORDI INTERNAZIONALI E ATTIVISMI” è analizzare criticamente i modi con cui la comunicazione giornalistica ha affrontato il tema del cambiamento climatico per offrire spunti di riflessione scientifica e professionale.

L’iniziativa è anche riconosciuta dall’Ordine dei Giornalisti nel quadro delle iniziative di formazione gratuita.

Intervengono: Flavio Ceravolo, direttore scientifico di “MUST”; Alessandra Cosso, direttore dell’Osservatorio di Storytelling e giornalista; Sarah Marder, regista e film-maker; Franco Borgogno, giornalista, fotografo e guida naturalistica.