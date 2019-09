Rdc: Conte, ‘lavorare perché non sia solo assistenziale’

Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Sul reddito di cittadinanza dobbiamo continuare a lavorare, va monitorato, sul piano attuativo la forza dello strumento è recuperare al circuito produttivo persone emarginate. Se non riusciamo a fare questo rischiamo di avere solo una misura meramente assistenziale che lascia il tempo che trova, e per questo serve la collaborazione di tutti, Regioni e Anpal”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un dibattito con il leader della Cgil Maurizio Landini alle Giornate del Lavoro, a Lecce.