Reggio Calabria, una stazione meteo dentro l’incendio: il comportamento della temperatura [DATI]

Stanotte un incendio ha devastato le colline della zona sud di Reggio Calabria, provocando danni e lambendo numerose abitazioni. I Vigili del Fuoco hanno rischiato la vita per salvare i 20 pazienti ricoverati in una clinica privata, e grazie a una stazione meteorologica di MeteoWeb abbiamo avuto la possibilità di documentare il comportamento della temperatura dentro l’incendio. La stazione meteorologica, installata rispettando perfettamente le norme WMO, ha documentato un improvviso aumento della temperatura dell’aria quando le fiamme hanno letteralmente avvolto le abitazioni della zona, aumentando di ben 3°C in piena notte, in poco più di dieci minuti dalle 00:05 alle 00:16. Anche l’umidità dell’aria, a causa del fuoco, è crollata dal 59% al 52%, mentre sono passate quasi due ore per un lento e graduale ritorno alla normalità.

Ecco tutti i dati:

Mercoledì 25 Settembre ore 21:33 – +22,5°C con il 62% di umidità relativa

Mercoledì 25 Settembre ore 21:54 – +22,8°C con il 58% di umidità relativa

Mercoledì 25 Settembre ore 22:34 – +23,3°C con il 59% di umidità relativa

Mercoledì 25 Settembre ore 23:00 – +23,4°C con il 60% di umidità relativa

Mercoledì 25 Settembre ore 23:55 – +23,5°C con il 58% di umidità relativa

Giovedì 26 Settembre ore 00:00 – +23,6°C con il 59% di umidità relativa

Giovedì 26 Settembre ore 00:05 – +23,7°C con il 59% di umidità relativa

Giovedì 26 Settembre ore 00:11 – +24,9°C con il 57% di umidità relativa

Giovedì 26 Settembre ore 00:16 – +26,8°C con il 52% di umidità relativa

Giovedì 26 Settembre ore 00:20 – +26,6°C con il 52% di umidità relativa

Giovedì 26 Settembre ore 00:24 – +26,1°C con il 52% di umidità relativa

Giovedì 26 Settembre ore 00:30 – +25,6°C con il 53% di umidità relativa

Giovedì 26 Settembre ore 00:35 – +25,2°C con il 54% di umidità relativa

Giovedì 26 Settembre ore 00:40 – +25,0°C con il 57% di umidità relativa

Giovedì 26 Settembre ore 01:06 – +24,3°C con il 61% di umidità relativa

Giovedì 26 Settembre ore 01:46 – +23,4°C con il 62% di umidità relativa

Giovedì 26 Settembre ore 02:57 – +23,1°C con il 62% di umidità relativa

Giovedì 26 Settembre ore 03:58 – +21,9°C con il 62% di umidità relativa

Giovedì 26 Settembre ore 04:24 – +21,6°C con il 65% di umidità relativa