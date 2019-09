Regionali: Paroli (Fi), in Emilia bene candidatura Borgonzoni, Bignami fuori luogo

Roma, 14 set. (AdnKronos) – “Come è stato affermato anche ieri, Forza Italia considera quella di Lucia Borgonzoni un’ottima candidatura, sulla quale non ci sono perciò preclusioni o veti. E’ chiaro che andranno valutati anche altri nomi e sarà questo un compito del tavolo nazionale, dove verranno prese tutte le decisioni definitive, naturalmente anche insieme alla Meloni. Non mi risulta però che ci sia una candidatura di Bignami, che tra l’altro sarebbe fuori luogo, in quanto è sì uomo di centrodestra, ma al quale non si può guardare con favore avendo appena cambiato casacca”. Lo dice all’Adnkronos Adriano Paroli, commissario di Fi per l’Emilia Romagna, a proposito del candidato presidente del centrodestra per le prossime Regionali.

“Molto dipenderà -aggiunge- dalla data in cui si svolgeranno le elezioni. A questo proposito sono stupito per la scorrettezza con la quale si stanno comportando il presidente della Regione e il Pd, che in solitudine stanno decidendo la data del voto e se anticiparla o meno. Capisco le convenienze, è comprensibile che il presidente si riservi l’ultima parola, ma sono stupito sul fatto che non convochi tutte le forze politiche per valutare e ragionare sulla data del voto”.