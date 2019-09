Regionali: Zingaretti, ‘nessun automatismo con M5S, si ragiona caso per caso’

Roma, 21 set. (AdnKronos) – – “Non c’è nessun automatismo per le Regionali, ogni Regione dovrà decidere sulla base delle proprie leadership, dei propri contenuti. Ma c’è una vocazione unitaria a provarci, per un futuro del Paese non fondato sull’odio, ma sulla crescita, sullo sviluppo, il lavoro e il benessere. E’ un fatto positivo che si stanno provando a verificare le condizioni per dare insieme una riposta ai cittadini, è utile per l’Italia”. Lo afferma il segretario Pd Nicola Zingaretti a L’intervista di Maria Latella, su Skytg24, rispondendo a una domanda sul dialogo avviato col M5S sulle regionali in Umbria.