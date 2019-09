Richiami alimentari: Despar ritira uno dei suoi prodotti, è pericoloso per la salute [LOTTO E MARCHIO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per un prodotto a marchio Despar. Si tratta del ‘Cremoso alla soia Bianco Veggie Despar’, prodotto da Sterilgarda Alimenti s.p.A. e richiamato per rischio presenza di allergeni non segnalati in etichetta. In particolare il lotto incriminato è il n° L2349; il prodotto è venduto in confezioni da 250 grammi (2 x 125 g).

Il modulo di richiamo non specifica quale sia l’allergene presente, è dunque consigliato ai soggetti allergici di rivolgersi al punto vendita di acquisto per avere maggiori informazioni.