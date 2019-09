Rifiuti: M5S a Musumeci, ‘chiarimenti su Misterbianco e Motta Sant’Anastasia’

Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “Chiarimenti urgenti sulla situazione della discarica di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia, oggetto di un rinnovo della concessione Aia per i prossimi dieci anni”. La richiesta al governo regionale arriva dalla deputata del M5S Jose Marano che ha presentato un’interrogazione all’Ars.

“La discarica di Valanghe d’Inverno, di proprietà della Oikos, ha ricevuto un iter autorizzativo da approfondire e il presidente Musumeci aveva promesso, ad agosto, la costituzione di un gruppo di lavoro per chiarire la questione. Sinora, però, non si è saputo nulla – dice – Visto che siamo giunti a settembre inoltrato, chiedo di sapere se il presidente ha provveduto alla formazione del gruppo di lavoro ed entro quale termine intende riferire le risultanze dello studio”.