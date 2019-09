Rischiava di affogare nella Cascata delle Marmore: cucciolo di capriolo salvato in extremis [VIDEO]

Un cucciolo di capriolo ha rischiato di morire annegato, trascinato dalla corrente del fiume Nera, vicino alla Cascata delle Marmore, a Terni. Nelle immagini del video che trovate in fondo all’articolo, si può vedere l’animale portato giù dalla corrente del fiume, mentre le guide del Centro Rafting di Marmore si preparavano al suo arrivo, dopo essere stati allertati dai turisti impegnati nella discesa tra le rapide. Con l’aiuto di una fune e di una canoa, una guida del centro rafting si è immerso nel fiume, riuscendo a prendere tra le braccia il piccolo prima che iniziasse “la parte più forte del fiume”, si legge sulla pagina Facebook del centro rafting. La guida è riuscita a portare il cucciolo al sicuro fuori dal fiume, dove dopo pochi istanti si è ripreso e si è alzato sulle sue zampe.

“La forestale è venuta dopo 2 ore a prenderlo a Rafting Marmore ed ora è in salvo!”, continua il post. “Forte emozione da parte delle guide che sono intervenute con straordinaria capacità per salvare la vita di questo piccolo animale in pericolo”, fanno sapere dal centro operativo. I fatti risalgono al 25 agosto scorso, ma le immagini sono state pubblicate in rete solo nelle scorse ore. Un bel gesto che ha salvato la vita di un piccolo animale tra lo stupore dei turisti che hanno assistito alla scena.