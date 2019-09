Ritiro farmaci con ranitidina, Sileri: “Lotti ritirati in via precauzionale, nessun allarme”

“Non bisogna creare allarmismi”, “i cittadini possono stare assolutamente tranquilli“. Parola del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che interviene sul ritiro dei lotti di ranitidina. “Internet non ha aiutato – ha sottolineato Sileri in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei – siamo nell’epoca delle fake news amplificate dal web. Oggi ogni paziente che prende la ranitidina ha paura che all’interno ci sia qualcosa di tossico o cancerogeno. Non è assolutamente così perché si tratta di lotti specifici, ben rintracciati e indicati sul sito dell’Aifa. Sono stati bloccati e ritirati grazie alla farmaco-vigilanza che ci protegge. Non è la prima volta che questo accade. Nessun allarme“, ribadisce. “Gran parte di ciò che avviene nella farmaco-vigilanza in questo momento e per questi prodotti – conclude Sileri – è precauzionale. Questo significa che non è dimostrato che su tutti i lotti ci sia una sostanza potenzialmente tossica. Precauzionalmente è stata bloccata la diffusione“.