Ritorna “Il Gusto del Pollino”, Viggianello protagonista in autunno

Da ormai sette anni è il borgo di Viggianello, tra i più belli d’Italia, ad essere il protagonista indiscusso del periodo autunnale. L’ampio anfiteatro del borgo del Pollino si riempirà anche quest’anno a partire da 5 ottobre di stand di prodotti tipici e degustazioni con show-cooking dedicati ai funghi e alle castagne. Gli appuntamenti, organizzati dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni del territorio, continueranno fino a metà novembre al fine di incentivare i tanti turisti a scegliere come meta autunnale le strutture ricettive di Viggianello.

“Puntiamo fortemente sui mercatini d’autunno con le degustazione dei funghi e delle castagne – dice l’Assessore al turismo Adalberto Corraro – con lo scopo di valorizzare i nostri prodotti tipici e tutto quello che di tanto gustoso la montagne e i boschi del Pollino in questo periodo ci offrono. E’ da agosto che stiamo promuovendo la manifestazione e già per i prossimi week-end la richiesta di alloggio è alta in tutti gli alberghi, agriturismi, case vacanze e B&B di Viggianello.”

In questo periodo dell’anno tantissimi turisti arrivano verso i boschi di Viggianello, custodi di tesori come i funghi (ovuli, porcini, lactarius, gallinacci, russole, ecc.). Anche i castagneti del Pollino regalano il frutto più gustoso della stagione: la castagna. Il castagneto nell’area del Pollino sin dall’antichità rappresentava una voce importante dell’economia contadina. Oggi raccogliere le castagne nel Parco del Pollino, significa rilassarsi con una piacevole passeggiata per scoprire la magia del bosco in autunno.

“TTLP – Il Gusto del Pollino, dopo il successo dello scorso anno – dichiara il Sindaco di Viggianello, Antonio Rizzo – che ha fatto registrare il tutto esaurito in tutte le strutture ricettive locali e dell’intera Valle Mercure, registrerà anche quest’anno uno straordinario risultato. Ai turisti che sceglieranno Viggianello regaliamo una cartolina unica del borgo, tra i più belli d’Italia, mercatini, degustazioni e il turista ha l’opportunità di conoscere più a fondo i percorsi interni, i luoghi caratteristici, i punti di rilevanza culturale o naturalistica, le strutture di ospitalità e di ricezione e l’eccellente gastronomia locale. E’ una manifestazione unica che richiama ogni week end centinaia e centinaia di presenze.”

Appuntamento dal 5 ottobre al 10 Novembre 2019, tutti i sabato e tutte le domeniche, con stand di prodotti tipici, degustazioni, mercatini, musica tradizionale e tanto divertimento dalle 16 in poi.