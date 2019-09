Costruito il primo robot fatto di robot: è un transformer

Sono stati descritti sulla rivista Science Robotics e sono costituiti da piccole macchine autonome, robot chiamati ‘smarticles‘. Si tratta di particelle attive intelligenti stampate in 3D e realizzati nell’Istituto di Tecnologia della Georgia (Georgia Tech).

Anziché montare insieme le varie componenti, come motori, batterie, attuatori, gambe e ruote, il gruppo di ricerca coordinato da Dan Goldman ha scelto di costruire il robot utilizzando robot più piccoli, in modo da renderlo maggiormente versatile.

La caratteristica più interessante è che ogni mini-robot è totalmente autonomo, con un motore proprio alimentato da batterie e diversi sensori che gli conferiscono la possibilità di compiere un’elaborazione semplice di dati. Tuttavia ogni smarticle è in grado di cambiare posizione solo quando interagisce con le sue simili.

Concatenate fra loro a formare una struttura circolare, generando in questo modo un sistema complesso in grado di muoversi da solo. Quando uno solo di essi smetteva di muoversi, gli altri in gruppo iniziavano a dirigersi verso di lui. Equipaggiato con sensori per luci e suoni, questo ‘robot di robot’ riesce a muoversi in risposta a uno stimolo, arrivando a controllarlo abbastanza bene da navigare in un labirinto.

Pur se ancora rudimentali, queste macchine di nuova generazione aprono una nuova pagina. “Anche se individualmente interagiscono l’uno con l’altro con movimenti caotici imprevedibili singolarmente, il robot ‘grande’ si muove in modo prevedibile in un modo che possiamo sfruttare con il software””, rileva uno dei ricercatori, Todd Murphey. “Poiché i robot diventano sempre più piccoli, dovremo usare -osserva Goldman – i principi della meccanica e della fisica per controllarli, perché non avranno il livello di capacità di calcolo e di percezione necessari normalmente per controllarli”.