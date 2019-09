Roma: esplode palazzina a Fonte Nuova, un ustionato

Una palazzina di tre piani è esplosa in Via Giovanni Verga, nel Comune di Fonte Nuova, alle porte di Roma.

Risulta una persona ustionata, trasportata all’ospedale con l’Elisoccorso.

Il personale dei vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio e sono impegnati nello smassamento del materiale coinvolto nell’esplosione.

Sul posto due Squadre VVF, un’Autobotte VVF, un’Autoscala VVF, Carro Crolli VVF, CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico) personale USAR VVF, Carro Teli, il Funzionario di Servizio e il Capo Turno Provinciale.

Da una primissima ricostruzione sembra che l’esplosione sia partita da un appartamento in cui abita una persona con problemi psichici rimasta ferita e portata in ospedale in gravi condizioni. Tra le ipotesi che l’esplosione sia stata provocata con il gas proprio dal ferito. La palazzina è composta da 8 appartamenti di cui 5 abitati che sono stati evacuati.