Romina Power scatena il putiferio sui social: “I vaccini sono troppi”. Roberto Burioni: “Vaniloquio”

Quello dei vaccini è un tema estremamente importante che rischia di far tornare il mondo indietro di decine di anni, ai tempi in cui si moriva per epidemie di morbillo. Ormai i vaccini sono diventati obbligatori in Italia, ma i movimenti no vax non si fermano e sono ancora tante le idee, sbagliate e pericolosissime per la salute pubblica, che circolano in rete o nei cortei organizzati per protestare contro le vaccinazioni, considerate erroneamente troppe, inutili o ancora peggio, dannose. Il movimento no vax è già pericoloso di per sé, se poi anche alcuni personaggi noti ci mettono del loro, la situazione non può che complicarsi.

È il caso di Romina Power, che già nei mesi scorsi si era espressa contro le fantomatiche scie chimiche e gli effetti che avranno su di noi. Ora, parlando del rapporto con i nipoti mentre era ospite della nuova edizione di ‘Domenica In’, su richiesta della conduttrice Mara Venier, ha affermato di non condividere certe scelte sui vaccini: “Per me sono troppi“. Ma la Venier ha subito replicato dicendo che “ormai sono obbligatori, per cui bisogna farli”. Anche Cristel Carrisi, figlia di Romina, in collegamento, ha seguito la stessa strada tracciata dalla conduttrice. “Io penso che bisogna fidarsi del proprio medico. E se ti fidi, lo ascolti“, ha detto, accompagnata dall’applauso del pubblico in studio.

Il dibattito è subito passato sui social, con molte persone contrarie alle affermazioni della Power. Naturalmente, non è mancato il commento del virologo Roberto Burioni. Da sempre in prima fila nella battaglia a favore dei vaccini, l’esperto ha ribadito il suo punto di vista con il solito sarcasmo, scrivendo: “Ci risiamo: tre anni fa Eleonora Brigliadori, indimenticata protagonista del film “Rimini Rimini” con Gigi e Andrea, aveva la possibilità di parlare ai telespettatori RAI, dall’alto della sua competenza immunologica, sulla correlazione tra autismo e vaccini. Oggi pomeriggio Romina Power, esperta in virologia e ballo del qua qua, di nuovo su un programma RAI, comunicava che i vaccini sono troppi. Per fortuna che figlia e conduttrice hanno fermato subito il vaniloquio. Che i nostri soldi vengano sprecati è un fatto triste al quale siamo abituati; ma che vengano utilizzati per diffondere bugie pericolose no”.