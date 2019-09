Salerno: concluse le operazioni di disinnesco della bomba a Battipaglia

Terminate le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico ritrovato a Battipaglia (Salerno): gli evacuati stanno facendo rientro nelle proprie abitazioni mentre è stato ripristinato il transito sull’A2 e sulla strada ferroviario.

Il Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Salerno si è riunito per tutta la giornata presso la sede della Protezione civile comunale di Battipaglia per coordinare e seguire tutte le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico.

Gli artificieri del 21° Reggimento genio guastatori della Brigata bersaglieri “Garibaldi” di Caserta, unità specializzata dell’Esercito Italiano, hanno neutralizzato l’ordigno bellico risalente al II Conflitto Mondiale nel comune di Battipaglia in provincia di Salerno. L’ordigno, una bomba d’aereo modello GP di fabbricazione inglese da 124 kg contenente circa 30 kg di esplosivo, è stato rinvenuto in buone condizioni di conservazione durante i lavori di scavo in un’azienda privata.

L’attività si è articolata in quattro fasi: nella prima fase gli artificieri, tramite l’ausilio di attrezzature tecniche, hanno praticato un foro sul corpo dell’ordigno; nella seconda fase si è proceduti alla “lisciviatura”, ossia allo svuotamento dell’esplosivo tramite un getto acqua; nella terza fase l’esplosivo estratto è stato bonificato tramite combustione libera e nella quarta fase, alle ore 18.05 si è proceduto al brillamento della spoletta con l’ausilio di una carica esplosiva.

Le operazioni sono state precedute, in mattinata, da una evacuazione di circa 36mila persone.

La delicata operazione di disinnesco è stata condotta da un team di artificieri dell’Esercito, ad essa hanno partecipato, inoltre, circa 500 unità delle Forze dell’Ordine, della Croce Rossa Italiana, della Prefettura di Salerno e del comune di Battipaglia, nonché 500 volontari della protezione civile regionale.