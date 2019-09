Salerno: domenica le operazioni di disinnesco della bomba a Battipaglia

In programma domenica 8 settembre 2019 le operazioni di bonifica di una bomba d’aereo risalente alla II Guerra Mondiale rinvenuta nel comune di Battipaglia (Salerno), in un terreno agricolo.

Le operazioni saranno condotte dagli Artificieri dell’Esercito Italiano-21° Reggimento Guastatori di Caserta: avranno inizio quando sarà completata l’evacuazione della popolazione e si protrarranno per 8/12 ore. L’evacuazione riguarderà 36mila cittadini, residenti nel raggio di 1.600 metri dal punto di rinvenimento – raggio di sgombero previsto dalla normativa NATO in base alla tipologia e alle caratteristiche dell’ordigno – e inizierà alle 5 del mattino per agevolare le operazioni dei militari e fare in modo che i cittadini possano rientrare il prima possibile nelle loro abitazioni.