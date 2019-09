Salute, esperti USA: tassare le bibite in base al contenuto di zucchero

Tassare le bibite in base alla quantità di zucchero che contengono, piuttosto che al loro volume come fanno attualmente diverse città degli Stati Uniti, potrebbe produrre benefici per la salute e vantaggi economici ancora maggiori. E’ quanto evidenzia un’analisi condotta dai ricercatori della New York University, della TH Chan School of Public Health di Harvard, della Wharton School dell’Università della Pennsylvania e dell’Università della California a Berkeley, che appare sulla rivista ‘Science’.

Sette città statunitensi attualmente “tassano con la stessa aliquota ‘al litro’ prodotti che hanno un diverso contenuto di zucchero, e dunque provocano danni di diversa entità“, scrivono gli esperti. “Questa struttura fiscale non offre ai consumatori alcun incentivo a sostituire bibite ad alto contenuto di zucchero con quelle a basso contenuto di zucchero, anche se queste ultime sono meno dannose. Il principio economico di base è che queste imposte ‘correttive’ dovrebbero essere proporzionali al danno causato“, aggiungono.

Dai calcoli eseguiti, comunque, emerge che la tassa ‘volumetrica’ ha i suoi effetti: l’imposta del 34% induce un adulto medio americano a bere 65 ml in meno di bibite al giorno, con una riduzione percentuale del 22%. Un calo nell’assunzione di zucchero che aiuta in media a perdere 2,3 chili. Un’iniziativa simile a livello nazionale ridurrebbe i tassi di obesità del 2% – con 2,1 milioni negli adulti ‘oversize’ in meno – e il numero di nuovi casi di diabete di tipo 2 del 2-3%, ovvero circa 36.000 nuovi casi all’anno. Con un guadagno economico – principalmente grazie ai risparmi sui costi dell’assistenza sanitaria – di circa 1,4 miliardi di dollari l’anno a livello nazionale.

Eppure, secondo la nuova valutazione, un’imposta sulla quantità di zucchero contenuto nei singoli prodotti produrrebbe guadagni sanitari ed economici ancora maggiori: indurrebbe gli adulti statunitensi a consumare 2,3 grammi di zucchero al giorno in meno rispetto a quelli ‘tagliati’ dall’imposta volumetrica, aiutando un cittadino medio a perdere ulteriori 300 grammi di peso.

Ancora, ridurrebbe i tassi di obesità di ulteriori 630.000 adulti e il numero di nuovi casi di diabete di tipo 2 di un altro 0,7%, ovvero circa 11.000 persone all’anno. Inoltre, il guadagno economico annuale aggiuntivo sarebbe di 400 milioni di dollari.