“Salvini ha aperto una crisi di governo tra cubiste e mojito”: il duro attacco di Matteo Renzi dopo “Italia Viva”

“Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva. Il governo non avrà problemi, lo abbiamo fatto apposta per dare lunga vita all’esecutivo. I parlamentari li ho lasciati tutti a Zingaretti. Basta con questa cosa che se faccio una cosa io c’è sempre un retropensiero”

Queste le parole di Matteo Renzi a Porta a Porta riguardo il nuovo partito nato dalla scissione con il Pd, che comprende:

“più di 40 i nostri parlamentari,25 deputati e 15 senatori e ci sarà un sottosegretario, non due”.

E, a proposito di Matteo Salvini, ha dichiarato:

“Salvini ha scelto deliberatamente di aprire una crisi dal Papeete, fra cubiste e mojito, non per un’infrastruttura bloccata dal no dei 5 Stelle o da un luogo di sofferenze. Noi abbiamo alzato le terga e lo abbiamo messo sotto, perché Salvini chiedeva i pieni poteri”.