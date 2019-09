Sanità: un caso di dengue a Genova, contagio in Sri Lanka

Segnalato a Genova un caso di dengue, malattia infettiva trasmessa da una particolare zanzara. Il caso è stato ‘importato’, il contagio è avvenuto in Sri Lanka. La segnalazione della Asl3 e’ di ieri. Il virus, presente in paesi tropicali e subtropicali non viene trasmesso da persona a persona.

A titolo precauzionale il Comune di Genova, per tutelare la salutepubblica, come disposto dal piano sanitario nazionale, e ridurre il rischio di trasmissione ha avviato il contenimento della zanzara tigre che puo’ esserne il vettore. Cosi’ da domani partira’ la profilassi per abbassare la densita’ della zanzara tigre nella zona in cui ha sede il luogo di lavoro del cittadino infetto: un’ampia area del municipio medio levante.