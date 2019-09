Sciopero per il clima: anche Messina partecipa al Global Climate Strike

Anche Messina partecipa al terzo Global Climate Strike che dal 20 al 27 settembre riaccende i riflettori sui gravi cambiamenti climatici che stanno interessando il nostro pianeta. L’obiettivo è sensibilizzare al consumo consapevole, al rispetto dell’ambiente, all’adozione di stili di vita sostenibili.

Ad oggi, in Italia sono circa venti le città e le comunità che hanno deciso di rispondere a questa chiamata, con eventi ed iniziative finalizzate a diffondere l’importanza del rispetto verso il pianeta. Una di queste è in Sicilia.

Idib Group, agenzia di design con sede a Messina e Chicago, da sempre vicina ai temi della progettazione centrata sulla persona, nel rispetto dell’etica e dell’ambiente, aderisce e promuove nella città dello Stretto il Global Climate Strike mondiale.

Come? Organizzando una colazione bio plastic-free che si svolgerà venerdì 20 settembre alle ore 10 presso Casa Peloro. A seguire, due interessanti workshop presso la FONDAZIONE HORCYNUS ORCA , durante i quali si parlerà di raccolta differenziata a Messina e verranno illustrati gli stili di vita che ognuno può adottare per non gravare sulla salute precaria del pianeta. I workshop sono gratuiti ed aperti a tutti.

Interverranno: Francesco Stagno D’Alcontres, CEO Idib Group, Barbara Buceti, referente Pro Loco Capo Peloro, Eva Polare, di Sementi Indipendenti e SemiNativi.