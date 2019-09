Scuola: Cdp, da 2010 a 2018 mobilitati circa 3 mld per edilizia (3)

(AdnKronos) – Oltre alle risorse proprie impiegate a supporto del settore, Cdp, nel periodo 2010-208, ha gestito oltre 600 milioni di euro di fondi pubblici destinati alla realizzazione e all’ampliamento di alloggi, residenze universitarie e anche a progetti di efficientamento energetico e di sicurezza antisismica di edifici scolastici.

L’impegno del gruppo Cdp per lo sviluppo di infrastrutture funzionali alle esigenze della formazione e dei giovani si concretizza anche nell’attività del settore immobiliare del gruppo, tramite il sostegno finanziario a progetti di student housing. Attraverso Cdp Immobiliare Sgr, infatti, Cdp ha messo a disposizione le proprie risorse anche per la realizzazione di residenze convenzionate per studenti con un investimento che ad oggi ha raggiunto circa 300 milioni di euro distribuiti su 12 interventi. Si tratta di strutture specializzate, moderne, con spazi comuni e materiali innovativi che, a tariffe calmierate, sostenibili per il budget delle famiglie, facilitano la crescita della mobilità degli studenti e del personale universitario fuori sede, configurando una maggiore attrattività dei nostri atenei.

L’impegno di Cdp per la scuola e i giovani non si esaurisce nel sostegno all’edilizia scolastica, ma si estende anche alla promozione della cultura del risparmio presso le giovani generazioni. Ne è un esempio il progetto di educazione finanziaria ‘Il Risparmio che fa scuola’, realizzato in collaborazione con il Miur e Poste Italiane, che nell’arco di quattro anni punta a coinvolgere oltre 1 milione di studenti di età compresa fra i 6 e i 18 anni di 20 mila scuole italiane. Uno dei punti di forza del progetto, riguarda la promozione di specifici percorsi didattici di educazione al risparmio rivolti alle realtà scolastiche più esposte al disagio socio-economico.