Scuola: Mattarella, ‘società aggressiva rischia di accentuare fratture’

Roma, 16 set. (AdnKronos) – “La scuola e la famiglia devono parlarsi, incontrarsi, collaborare tra loro. Una società aggressiva, attraversata dal risentimento, orientata a esaltare l’interesse individuale a discapito della comunità, rischia di accentuare le fratture tra insegnanti e genitori”. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio MAttarella, intervenendo a L’Aquila alla cerimonia per l’inaugurazione dell’anno scolastico.

“A farne le spese – prosegue il Capo dello Stato – sono soprattutto i ragazzi, quando i loro genitori, per prenderne in qualunque caso le parti, arrivano a screditare o, addirittura, a insolentire gli insegnanti”.