Scuola: Regione Veneto premia quattro studenti- atleti

Venezia, 11 set.(AdnKronos) – ‘Abbiamo voluto premiare gli studenti più meritevoli che sono riusciti a ottenere anche ottimi risultati sportivi. Questo è un messaggio importante, perché è un buon modo per favorire la pratica dello sport tra i nostri giovani e, allo stesso tempo, per far capire alle scuole che anche lo sport è educazione”. Elena Donazzan, assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Veneto e membro della commissione valutatrice di Progetto Donors, commenta così la premiazione dei quattro giovani atleti più meritevoli sul piano scolastico e su quello agonistico ad opera della Fondazione Cortina 2021 e della Fisi.

‘Scuola e sport sono due binari paralleli ‘ sottolinea Donazzan ‘ quando l’impegno sportivo e l’attività agonistica riescono a conciliarsi con l’istruzione e la formazione scolastica, i risultati sono eccellenti, non solo sul piano della crescita personale e della maturazione umana e ma anche nei risultati scolastici. Per questo ho voluto inserire nel calendario scolastico regionale le Giornate dello Sport in tutte le scuole di ogni grado: lo sport a scuola incentiva la cultura dell’impegno, della responsabilità e della socialità e diventa scuola di valori, nonchè palestra di cittadinanza”.

Con il ‘Progetto Donors”, la Fondazione Cortina 2021 insieme alla Federazione Italiana Sport Invernali hanno premiato con una borsa di studio di mille euro a testa Stefano Pizzato di Noventa Padovana, Matteo Finco di Gallio, Roberta Cenci di Enego e Isabel Chiara Murer di canale d’Agordo. I quattro studenti selezionati dalla commissione valutatrice riceveranno le borse nella cerimonia del 6 ottobre prossimo al Dolomiti Show di Longarone Fiere.