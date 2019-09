Mercoledì 25 Settembre scuole chiuse a Messina

Domani, Mercoledì 25 Settembre, le scuole rimarranno chiuse a Messina. Il Sindaco della città peloritana, Cateno De Luca, ha appena firmato l’ordinanza chiedendo scusa per il disagio e motivando la decisione con queste parole: “Essendosi registrati dei disagi per i lavori che stiamo effettuando sulla condotta di adduzione idrica nel territorio di Forza d’Agro’ abbiamo disposto questo provvedimento di chiusa. Chiedo scusa per il disagio ma questi lavori erano indifferibili ed urgenti per evitare il peggio“.

Ecco l’ordinanza integrale: