Segnali misteriosi dallo Spazio profondo: Fast Radio Burst emessi da una fonte a 3 miliardi di anni luce dalla Terra

Dei Fast Radio Burst (FRB), lampi radio veloci, sono stati rilevati da alcuni astronomi cinesi: si tratta di segnali misteriosi che si ritiene provengano da una fonte a circa 3 miliardi di anni luce dalla Terra.

I Fast Radio Burst sono dei fenomeni astrofisici di alta energia, enigmatici segnali radio prodotti da catastrofi cosmiche e con una durata di pochi millisecondi (sono eventi molto difficili da osservare).

I ricercatori dei National Astronomical Observatories della Chinese Academy of Sciences hanno rilevato i segnali con il radiotelescopio sferico cinese (FAST) e stanno procedendo ad un controllo incrociato ed all’elaborazione dei segnali.

Dato che ancora non esiste una spiegazione ragionevole per la loro origine, l’individuazione dei lampi radio veloci potrebbe aiutare a fare luce sulla loro origine e sui meccanismi fisici che li caratterizzano.

Gli scienziati cinesi hanno installato un elaboratore di dati FRB altamente sensibile su un ricevitore a 19 raggi del radiotelescopio FAST, e lo hanno utilizzato per osservare una sorgente FRB chiamata FRB121102, riilevata per la prima volta dall’Osservatorio di Arecibo nel 2015. Dalla fine di agosto all’inizio di settembre sono state rilevate oltre 100 esplosioni da FRB121102, il più alto numero di fenomeni mai rilevato finora.