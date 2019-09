I selfie con animali selvatici rischiano di portarli all’estinzione

In Nuova Zelanda, in occasione della Conferenza internazionale sui pinguini, gli esperti hanno lanciato l’allarme: i selfie con animali selvatici rischiano di danneggiare il loro comportamento, portandoli all’estinzione.

Philip Seddon, direttore del programma sulla fauna selvatica della Otago University, ha dichiarato: “Stiamo perdendo rispetto per la fauna selvatica, non comprendiamo più il selvatico per nulla“, riporta il Guardian. Seddon ha spiegato che la diffusione dei selfie con animali selvatici è “preoccupante” e sta causando alla fauna stress fisico ed emotivo, che porta anche a modifiche delle loro abitudini di alimentazione e di vita, con potenziale calo di nascite. “Il pericolo con i selfie con fauna selvatica è che le immagini appaiono spesso decontestualizzate, così anche quando il messaggio punta a promuovere la conservazione e si tratta del messaggio di un ambasciatore d’un programma, quel messaggio è perso e tutte le persone vedono uno che abbraccia un pinguino e vogliono imitarlo“, ha affermato il professore.

I ricercatori di World Animal Protection hanno registrato in un rapporto del 2017 un aumento del 292% dei selfie con animali in libertà su Instagram dal 2014: il 40% di tali foto ritrae il soggetto in un’interazione inappropriata con l’animale selvatico, come l’abbraccio o il bacio.