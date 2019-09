Sicilia, Coldiretti: oggi la finale di “Oscar Green”

Anche quest’anno circa cento partecipanti all’Oscar Green, il premio di Coldiretti Giovani Impresa, “hanno dimostrato quanto sia importante l’agricoltura per la Sicilia“. Per celebrare i vincitori 2019 la finale, presentata da Flaminia Belfiore, si svolgerà a Giarre oggi in una location unica: il Parco Botanico Radicepura. Alla finale parteciperanno anche i vertici nazionali Coldiretti, il Presidente Ettore Prandini e il Segretario generale, Vincenzo Gesmundo, la delegata nazionale Giovani Impresa, Veronica Barbati.

“È un’edizione speciale – commenta Massimo Piacentino, delegato Coldiretti Giovani Impresa Sicilia-. Il filo conduttore è la salvaguardia dell’ambiente, la biodiversità e il ritorno alle produzioni antiche in chiave innovativa“.