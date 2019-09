Sigarette elettroniche, il Michigan è il primo stato USA a metterle al bando dopo i picchi di malattie tra i giovani

Il Michigan è diventato il primo stato americano a mettere al bando le sigarette elettroniche, alla luce del picco di malattie legate all’inalazione di vapore tra i giovani negli Stati Uniti. Lo hanno riportato i media del Paese. Il governatore del Michigan, Gretchen Whitmer, ha dato istruzione al Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti di imporre un divieto alla vendita online e al dettaglio di sigarette elettroniche. Lo ha riportato il Detroit Free Press.

Il divieto dovrebbe entrare in vigore in poche settimane, ma durerà soltanto sei mesi e darà alle attività commerciali 30 giorni di tempo per adeguarsi. Le sigarette elettroniche possono provocare gravi danni alla salute esponendo i polmoni a una serie di sostanze chimiche e possono anche influenzare il cervello, secondo l’Istituto nazionale sull’abuso di farmaci. I media statunitensi hanno recentemente riferito che circa venti persone nel Midwest degli Stati Uniti sono state ricoverate in ospedale con gravi difficoltà respiratorie legate all’inalazione di vapore.