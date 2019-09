Fobia sociale, disturbo schizoide e ossessivo, ansia: la sindrome di Asperger di cui soffre Greta è propria di molti personaggi noti

Greta Thunberg, ormai da mesi, sta facendo parlare da sé. Adorata da molti, avversa da altri, la giovane svedese è riuscita a catalizzare l’attenzione del mondo occidentale sul cambiamento climatico e sui danni che il clima porterà al nostro pianeta nel breve-medio termine. Ha solo 16 anni e i giudizi di sorta sul suo movimento sono i più disparati e sempre più all’ordine del giorno. Ma a prescindere dal messaggio che Greta vuole portare in giro per il mondo, a catturare l’attenzione di molti è stato il fatto che la giovane sia affetta da una particolare forma di autismo, la sindrome di Asperger, ormai molto nota e altrettanto discussa.

Che cos’è la sindrome di Asperger?

Si tratta di una condizione dello spettro autistico lieve, dunque una forma di autismo comunemente considerata un disturbo “ad alto funzionamento”. I sintomi di questa sindrome, la cui eziologia è ancora ignota, presentano una persistente compromissione delle interazioni sociali, schemi di comportamento ripetitivi e stereotipati, attività e interessi in alcuni casi ristretti.

Diversamente dall’autismo vero e proprio, in presenza di sindrome di Asperger non si verificano significativi ritardi nello sviluppo del linguaggio o nello sviluppo cognitivo. Alcuni sintomi di questa sindrome sono correlati ad altri disturbi, come ad esempio quello non verbale dell’apprendimento, la fobia sociale, il disturbo schizoide di personalità. La sindrome di Asperger non è diagnosticata solo per le caratteristiche proprie, ma anche per una vasta gamma di disturbi non dovuti alla sindrome in sé, come depressione, ansia, disturbo ossessivo-compulsivo.

Alla sindrome di Asperger è dedicata da qualche anno una giornata mondiale, la cui utilità è proprio quella di far conoscere la sindrome e di sensibilizzare società e istituzione verso questa patologia non sempre riconosciuta e riconoscibile. Si tratta di una forma di autismo che può essere curata e chi ne è affetto può condurre una vita normalissima, seguendo il giusto percorso. Molti artisti e personaggi noti sono affetti da sindrome di Asperger. Tra questi Susanna Tamaro, che nel libro “Il tuo sguardo illumina il mondo” spiega come convive con la patologia e come la scritture sia un vero e proprio antidoto. “Soffro della sindrome di Asperger – ha scritto la Tamaro sulle pagine del Corriere – , è questa la mia invisibile sedia a rotelle, la prigione in cui vivo da quando ho memoria di me stessa. La mia testa non è molto diversa da una vecchia motocicletta. In certi momenti la manopola del gas va al massimo, in altri le candele sono sporche e il motore si ingolfa”. Attualmente in Italia a un ragazzino su 250 viene diagnosticata la sindrome di Asperger.