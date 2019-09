SpaceX vuole comprare una comunità del Texas per continuare a sviluppare l’astronave che ci porterà su Marte

SpaceX vuole comprare le proprietà dei residenti di una comunità a pochi chilometri di distanza dal sito di lancio di Starhopper nel sud del Texas. I voli di Starhopper sono finiti in prima pagina durante l’estate quando il prototipo di razzo si è sollevato fino a circa 150 metri di altitudine. Starhopper si accorda perfettamente con i piani di esplorazione di Marte di SpaceX, visto che dovrebbe essere il prototipo del veicolo Starship con cui l’azienda di Elon Musk spera di portare gli esseri umani sul Pianeta Rosso nei prossimi decenni.

Ma questi test hanno prodotto anche un involontario incendio di 100 acri e persino allerte esplosioni nell’area di lancio, che si trova vicino alla piccola località di Boca Chica. Quindi SpaceX ha inviato offerte di acquisto ad almeno 10 famiglie della comunità, che ha una popolazione prevalentemente anziana di sole 20 persone circa, dicendo che la compagnia è preoccupata del “crescente disturbo ai residenti di Boca Chica”. “Non avevamo previsto che i residenti locali avrebbero vissuto un notevole disturbo per la nostra presenza. Tuttavia, è diventato chiaro che l’espansione delle attività di volo spaziale, così come il rispetto per le norme della Federal Aviation Administration e di altre norme di sicurezza pubblica renderanno sempre più difficile minimizzare il disturbo ai residenti della comunità”, ha scritto SpaceX in una lettera.

La compagnia sta offrendo ad ogni famiglia un prezzo di acquisto fisso 3 volte superiore al valore della proprietà. La lettera, datata 12 settembre, aggiunge che l’offerta è valida per due settimane, fino al 26 settembre. Ai residenti che accetteranno l’offerta, SpaceX darà accesso esclusivo agli eventi di sviluppo di Starship attraverso “futuri eventi privati VIP di osservazione dei lanci che non sono disponibili al pubblico”.

Alcuni residenti hanno dichiarato a Business Insider di non essere interessati all’offerta. Per esempio, Maria Pointer, che gestisce un gruppo Facebook su SpaceX che generalmente ne supporta il lavoro, ha dichiarato che la compagnia non capisce che la maggior parte dei residenti non può permettersi di comprare proprietà vicine, anche se SpaceX offre il triplo del valore delle loro proprietà. Il 28 settembre, due giorni dopo che l’offerta sarà scaduta, la compagnia dovrebbe dare una presentazione in un’area vicina per fornire un aggiornamento sul programma di sviluppo di Starship.