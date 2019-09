Spazio, FORUM: la nuova missione dell’ESA per contribuire alla conoscenza climatica [VIDEO]

Le misurazioni ottenute dalla nuova sonda spaziale miglioreranno l’affidamento nella precisione delle valutazioni di cambiamento climatico, che formano la base per future politiche decisionali.

Una nuova missione europea , la missione FORUM ( Far-infrared Outgoing Radiation Understanding and Monitoring ), fornirà con misurazioni cruciali un aiuto per comprendere i cambiamenti climatici sulla Terra.

FORUM registrerà la radiazione del lontano infrarosso emessa dalla Terra verso lo spazio – estendendosi oltre le parti dello spettro di infrarosso attualmente misurate. Le misurazioni aiuteranno lo studio del bilancio energetico della Terra – l’equilibrio tra le radiazioni che la Terra riceve principalmente dal sole a lunghezze d’onda corte, e le radiazioni in uscita, che sono una combinazione delle radiazioni riflesse dal Sole e le radiazioni emesse dal sistema Terra, la maggior parte delle quali a lunghezze d’onda più lunghe. Quando il bilancio non è equilibrato, la temperatura del pianeta può variare, con conseguenze per il clima. Le attività dell’uomo hanno alterato l’atmosfera, cambiando il comportamento degli elementi di conservazione del calore.

Più della metà dell’energia ad onde lunghe in uscita si trova nella parte del lontano infrarosso dello spettro elettromagnetico, che sarà misurato per la prima volta da FORUM. Ciò darà una visione più chiara, più dettagliata, di cosa sta succedendo alle differenti altitudini dell’atmosfera, e permetterà di monitorare più accuratamente i componenti atmosferici, in special modo il vapore acqueo e le nuvole di ghiaccio.