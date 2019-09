Spazio: USA e Giappone collaboreranno alla rimozione dei detriti in orbita

Stati Uniti e Giappone collaboreranno per prevenire le collisioni tra satelliti e rimuovere i detriti spaziali in orbita: gli USA stanno lavorando allo sviluppo di un sistema di rilevazione e monitoraggio cui verranno affiancati sistemi automatizzati per il recupero degli oggetti, la cui realizzazione è affidata al Giappone.

Washington e Tokyo puntano anche a collaborare con Paesi europei come Francia e Regno Unito per elaborare anche norme internazionali relative ai viaggi spaziali.