Spread in picchiata, mai così basso per un nuovo governo: crollato sotto i 150. Ecco i dati

Lo spread tra Btp e Bund, ovvero uno dei principali ‘misuratori’ dell’economia che crea ansia anche nei non addetti ai lavori, non è mai stato così basso per i nuovi governi tenuti a battesimo nell’ultimo decennio. A 8 anni di distanza dalla tragica situazione ereditata dal governo Monti con lo spread arrivato addirittura a toccare i 700 punti base, il Conte-bis parte decisamente avvantaggiato da questo punto di vista, forte di uno spread sceso ormai sotto la soglia dei 150 punti.

Ma vediamo nel dettaglio come ha ‘reagito’ il differenziale Btp/Bund quando si sono insediati gli ultimi governi italiani:

– Mario Monti (16 novembre 2011): lo spread, che oscillava nei giorni precedenti all’insediamento del nuovo governo sui 570 punti base, inizio’ quindi a scendere sotto la soglia dei 500 punti dopo lo scioglimento della riserva. Per poi schizzare al record storico di 700 punti dopo qualche giorno e poi calare progressivamente.

– Enrico Letta (28 aprile 2013): lo spread, che si aggirava sui 300 punti base, inizio’ subito a scendere per chiudere gia’ il giorno stesso a quota 270.

– Matteo Renzi (22 febbraio 2014): lo spread oscillava sui 200 punti base prima dell’insediamento e per i giorni successivi registro’ un calo, ma piuttosto contenuto.

– Paolo Gentiloni (12 dicembre 2016): il differenziale, schizzato nuovamente sui 200 punti base dopo il referendum costituzionale dei primi di dicembre, con l’arrivo del nuovo governo inizio a calare gradualmente intorno ai 160 punti.

– Giuseppe Conte (1 giugno 2018): dopo mesi di incertezza politica e lo spread che era schizzato addirittura a 300 punti base dopo il fallimento dell’incarico di governo a Carlo Cottarelli, i mercati reagirono positivamente all’insediamento del nuovo governo Lega-M5S. Il giorno successivo al giuramento lo spread segnava già un calo a 230 punti base.