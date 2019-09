Stagione Autunnale al via con piogge e temporali: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 29 Settembre

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo da oggi, 23 Settembre, data di inizio della Stagione Autunnale, fino al 29 Settembre.

Oggi al Nord generalmente nuvoloso ma con spazi di cielo sereno sempre più estesi durante la mattinata su Valle d’Aosta e Piemonte centroccidentale, mentre si avranno molte nubi sul resto del settentrione con precipitazioni diffuse. Graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio su restante Nord-Ovest, Lombardia ed Emilia-Romagna occidentali, mentre fenomeni diffusi, a prevalente carattere di pioggia o rovescio, continueranno a interessare il resto del settentrione e localmente risulteranno anche di forte intensità sul Triveneto centrosettentrionale. Nella sera tendenza a un generale miglioramento tranne residui fenomeni su Friuli-Venezia Giulia e coste del Veneto. Quota neve sulle aree alpine confinali generalmente oltre i 2500 metri. Centro e Sardegna: nubi in aumento sulle regioni tirreniche, sull’Umbria e sulle Marche, con piogge o temporali in intensificazione dalla tarda mattinata e in estensione pomeridiana anche alle Marche con fenomeni intensi; nubi e precipitazioni interesseranno marginalmente anche le aree centro-nord dell’Abruzzo. In serata parziale attenuazione dei fenomeni su tutte le zone; sulla Sardegna addensamenti nuvolosi sulle aree centroccidentali con piogge durante la mattinata in successivo esaurimento nel pomeriggio; innocue velature alte e sottili permarranno sulle rimanenti zone fino alla tarda serata. Sud e Sicilia: molte nubi su Molise, Campania, Puglia garganica e Basilicata tirrenica con rovesci temporaleschi sparsi; parzialmente nuvoloso sulle rimanenti zone. Dalla tarda mattinata parziale attenuazione dei fenomeni sulle aree adriatiche con ampie schiarite, mentre la nuvolosità e i fenomeni si estenderanno alle rimanenti aree tirreniche. Temperature: minime in flessione su pianura piemontese e Sardegna; senza variazioni di rilievo su Liguria, Lombardia centroccidentale ed Emilia; in generale aumento sul resto del paese, più deciso sulle regioni centrali adriatiche e al Sud peninsulare. Massime in calo su Triveneto, Campania e su gran parte della Sardegna, in rialzo anche marcato altrove.

Domani al Nord al mattino addensamenti compatti su Valle d’Aosta e aree alpine confinali del Piemonte con locali deboli rovesci; estese e spesse velature sul resto del settentrione. Nel pomeriggio diradamento della nuvolosità a eccezione dell’arco alpino dove la nuvolosità e qualche sparuto fenomeno interesseranno più che altro le aree di confine, mentre in serata nuove nubi sono attese su Liguria e Appennino emiliano. Centro e Sardegna: al primo mattino nubi sparse su Umbria, regioni adriatiche e aree interne di Toscana e Lazio in temporaneo aumento in tarda mattinata; velature sull’isola. Nel pomeriggio ampie schiarite su tutte le regioni in attesa di un nuovo modesto aumento della copertura nuvolosa in serata su Sardegna e Toscana. Sud e Sicilia: inizio giornata ancora con nubi e fenomeni associati su aree tirreniche di Sicilia e Calabria, su Molise e Puglia garganica con successivo interessamento anche del resto della Puglia. Asciutto con nubi sparse sulle altre aree. Nel corso del pomeriggio generale attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità che resterà persistente soltanto sulle aree costiere tirreniche di Basilicata e Calabria. Temperature: minime stazionarie su ponente ligure, Veneto, Friuli Venezia Giulia e coste ioniche di Sicilia e Calabria; in generale diminuzione sul resto del paese. Massime in aumento anche marcato su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneteo, meno sensibile su Toscana, Umbria e alto Lazio; stazionarie sulla Sardegna e in generale calo altrove.

Mercoledì 25 settembre al Nord molte nubi su gran parte delle regioni, meno compatte su Piemonte centro-meridionale e Lombardia centrale. Dalla tarda mattinata rovesci sparsi in particolare su Emilia Romagna, aree di confine e restante Triveneto in attenuazione serale. Centro e Sardegna: addensamenti nuvolosi compatti inizialmente sulla Toscana, con locali rovesci sulle aree appenniniche, e successivamente anche sulle altre regioni peninsulari e sulla Sardegna settentrionale con fenomeni sparsi, localmente più consistenti sulle aree interne laziali. Sud e Sicilia: spiccata variabilita’ con alternanza di nubi e parziali schiarite; nubi che su Campania saranno piu’ compatte ed associate a fenomeni anche a carattere di rovescio. Temperature: minime stazionarie su Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo; in aumento sul resto del centro e sulle regioni settentrionali; in generale calo al sud. Massime in deciso calo sulle regioni settentrionali, settore centro-orientale; in lieve calo su Toscana e Lazio; stazionarie su sardegna e campania; in lieve aumento altrove.

Giovedì 26 al mattino addensamenti compatti sulle aree alpine e sulle regioni centro-meridionali, accompagnati da rovesci sparsi; cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Nel pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità a eccezione delle regioni meridionali dove permarrà una moderata instabilità fino alle ore serali.

Venerdì 27 inizio giornata con prevalenza di schiarite e qualche locale addensamento nuvoloso tra Sicilia e Calabria. Seguirà un aumento della nuvolosità sulle regioni settentrionali che darà luogo a occasionali piovaschi a ridosso della catena alpina.

Sabato 28 molte nubi al Nord con fenomeni limitati alle aree montuose e occasionalmente sulla pianura. In serata peggiora sul Triveneto. Bel tempo altrove, ma con fenomeni pomeridiani sull’alta Toscana.

Domenica 29 con tempo instabile al Nord Est e locali addensamenti nuvolosi sul resto della penisola.