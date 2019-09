Stati generali della Green Economy 2019: percorso e obiettivi per un Green New Deal

Il Consiglio Nazionale della Green Economy, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e con il patrocinio della Commissione Europea, lancia l’8° edizione degli Stati Generali della Green Economy 2019 dedicata al tema “Percorso e obiettivi per un Green New Deal”.



L’obiettivo è affrontare congiuntamente la crisi ambientale, a partire da quella climatica, la bassa crescita economica e la crescente disuguaglianza. Gli Stati Generali della Green Economy del 2019 saranno dedicati a formulare idee e proposte, in particolare in vista della prossima Legge Finanziaria, per sostenere e dare forza e concretezza ad un Green New Deal per l’Italia e l’Europa.

Come ogni anno, i lavori si svolgeranno in due giornate, il 5 e 6 novembre 2019, a Rimini, in occasione di Ecomondo, con le due sessioni plenarie la mattina e le sessioni di approfondimento il pomeriggio.