Stazione Spaziale: agganciato il cargo giapponese HTV-8, a bordo tonnellate di rifornimenti

Il cargo giapponese HTV-8 è agganciato alla Stazione Spaziale: a bordo un carico di oltre 4 tonnellate di rifornimenti e materiali scientifici.

La navetta senza equipaggio dell’Agenzia Spaziale giapponese Jaxa è stata lanciata il 24 settembre dalla base di Tanegashima, ed è stata agganciata dal braccio robotico della Stazione Spaziale, il Canadarm 2, manovrato da Christina Koch, mentre Luca Parmitano, ha seguito tutte le fasi dell’avvicinamento della navetta.

Il cargo resterà agganciato al modulo Harmony della Stazione Spaziale per un mese: ha trasportato verso la ISS delle nuove batterie, materiali e strumenti per il laboratorio di Biologia cellulare Cbef-L, il piccolo satellite per comunicazioni, e strumenti per l’esperimento Hourglass, per misurare la gravità di materiali granulari.