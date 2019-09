Stazione Spaziale Internazionale: lanciato cargo dal Giappone

Lanciata con successo una navicella cargo verso la Stazione Spaziale Internazionale.

“Alle 1:05:05 del 25 settembre 2019 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ha lanciato il veicolo di lancio H-IIB n. 8 (H-IIB F8) che trasporta a bordo il veicolo di trasferimento H-II “KOUNOTORI8” (HTV8), il trasportatore di merci per la Stazione spaziale internazionale (ISS), dal Centro spaziale Jaxa Tanegashima,” si spiega in una nota.

Circa 15 minuti dopo il lancio il veicolo di carico si è separato dal veicolo di lancio, come da programma.

La navicella Kounotori8 trasporta 5,3 tonnellate di rifornimenti.