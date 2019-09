Stazione Spaziale: oggi Brad Pitt in collegamento con gli astronauti

Brad Pitt si collegherà oggi con gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, dove si trova anche l’italiano Luca Parmitano per la missione Beyond.

Il collegamento verrà trasmesso live dalla NASA, a partire dalle 17:35.

Pitt interpreta un astronauta nel suo ultimo film “Ad astra” (nelle sale italiane a ottobre) e si confronterà con chi sa, in prima persona, cosa significa vivere e lavorare nello Spazio: dialogherà con con Nick Hague della NASA e i membri dell’equipaggio Expedition 60, che nel loro tempo libero hanno visto il film, dove l’attore viaggia attraverso il Sistema Solare, Luna e Marte inclusi. La NASA ha offerto aiuto e consulenza tecnica.

“Abbiamo fornito alcune immagini e filmati, soprattutto per le parti con Luna e Marte“, spiega Bert Ulrich, che collabora con cinema e tv per conto della NASA. “I film di fantascienza, come Ad Astra, the Martian, Interstellar, e Gravity, hanno dentro alcune delle fotografie e video più ispiratrici della NASA“.