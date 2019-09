In occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del suicidio 3 adolescenti raccontano in prima persona le loro storie di autolesionismo

Il suicidio, nel mondo, è la seconda causa di morte tra giovani e giovanissimi. In Italia circa 200 decessi all’anno riguardano ragazzi sotto i 24 anni. La tendenza al suicidio è in calo, rileva ISTAT, ma cresce il fenomeno dell’autolesionismo tra gli adolescenti.

In occasione della Giornata mondiale per la prevezione del suicidioe in concomitanza del convegno scientifico “Bambini, adolescenti e suicidio: una nuova emergenza”all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, arriva dal 10 settembre su Dplay Plus(a ottobre in prima tv su Real Time, canale 31) “TAGLI”:ildocumentario, scritto da Stefano Pistolini, Daniele Autieri e Giuseppe Scarpa, prodotto da Darallouche Filmper Discovery Italia,racconta le storie di autolesionismo di tre giovani ex pazienti del Bambino Gesù.

Ana, Erika e Alessandroripercorrono in prima persona la loro esperienza e il loro percorso di guarigione fino ad oggi insieme al Prof. Stefano Vicari, neuropsichiatra infantile e Responsabile dell’Unità di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

La prima storia a essere raccontata è quella di Ana, una ragazza che inizia a tagliarsi a 13 anni a causa di una disregolazione dell’umore. Lei ripercuote la sua sofferenza nel dolore fisico.

La seconda storia è quella di Erika, ragazza vulnerabile e incentrata sul perfezionismo, che a causa di problemi di apprendimento a scuola, sviluppa una fobia sociale che la porta a rifiutare il cibo e a tagliarsi.

La terza storia è quella di Alessandro, diversa dal quelle delle altre due ragazze. Sin da bambino ha sempre sofferto di un disturbo di ansia generalizzato in tutte le sfide che la vita gli proponeva. Come metodo di autolesionismo ha iniziato a farsi delle docce bollenti autoinducendosi collassi dovuti anche al suo problema al cuore.

“TAGLI”èdisponibile su Dplay Plus(sul sito www.it.dplay.com– o scarica l’app su App Storeo Google Play) e andrà in onda in prima visione TV free a ottobre su REAL TIME(canale 31).