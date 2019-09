Storm Area 51, lo scherzo sull’assalto della base USA che è diventato un “possibile disastro umanitario”

Nella contea meridionale di Lincoln, in Nevada, ci sono due discrete località le cui popolazioni combinate fanno 173 abitanti. Circondate da paesaggi aridi e strade polverose, le città di Rachel e Hiko sembrano nella norma, non particolarmente rilevanti. Eppure, quello che le rende speciali è la loro vicinanza all’Area 51, una base segreta dell’Air Force statunitense. La misteriosa area di test militari è da molto tempo associata alle teorie sugli alieni e sugli UFO. In queste due remote città, dal 19 settembre, decine di migliaia di persone dovrebbero riunirsi per due festival, Alienstock e Storm Area 51 Basecamp. Nell’arco di pochi mesi, la persona dietro lo scherzo su Facebook che invitava ad invadere l’Area 51 ha contribuito ad organizzare uno dei festival. Ora però teme che quello scherzo possa trasformarsi in un “possibile disastro umanitario”.

Il 20 giugno, Matty Roberts, studente 20enne di Bakersfield (California), ha postato un ironico evento su Facebook. Il nome dell’evento era “Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us”. Il piano, come suggerisce il nome, era quello di assaltare la base con un numero sufficientemente alto di persone da aggirare la sicurezza. Una volta all’interno della struttura, i presunti segreti che custodisce, tra tecnologie aliene e ricerche governative clandestine, sarebbero venuti a galla e portati alla conoscenza del grande pubblico. A pochi giorni dal lancio, l’evento è diventato virale, finendo in prima pagina sui giornali del mondo.

“Ho postato l’evento Facebook Area 51 alle 2 del mattino circa del 27 giugno. Era totalmente uno scherzo fin dall’inizio. C’è stata moltissima attenzione dal nulla ed è stato fantastico”, ha detto Roberts alla BBC. Allo stato attuale, oltre 3,5 milioni di persone hanno espresso il loro interesse nel partecipare all’evento del 20 settembre. Secondo Roberts, alcuni di loro l’hanno presa molto seriamente. Come il 33enne Art Frasik, dell’Ohio, che ha dichiarato alla BBC che lui e altre persone sono determinate ad entrare nella struttura per “esporre e scoprire gli alieni”. “Andrò nell’Area 51 perché i soldi dei contribuenti americani finanziano questa struttura e dopo 70 anni in cui hanno nascosto la tecnologia aliena al mondo, è nostro diritto vederla”, ha scritto su Facebook.

Due ragazzi di 20 e 21 anni, uno YouTuber e un suo amico, entrambi dei Paesi Bassi, sono già stati arrestati quasi 5km all’interno di una zona soggetta a restrizioni vicina all’Area 51. La Air Force americana, da parte sua, sta prendendo queste minacce molto seriamente. Laura McAndrews, portavoce della Air Force, ha dichiarato alla BBC che “qualsiasi tentativo di accedere illegalmente alle installazioni militari o alle aree di addestramento militare è pericoloso”. Roberts ha ribadito questo avviso, dicendo che non vuole che nessuno si faccia male. Dopo aver postato l’evento Facebook, gli agenti dell’FBI hanno bussato alla sua porta per conoscere le sue intenzioni. Il giovane ha assicurato di non avere intenzione di assaltare l’area, ma quello che era iniziato come “un’idea divertente” è andato fuori controllo.

In particolare, i due festival, autorizzati dalla contea di Lincoln, stanno creando grandi sfide per la polizia e le infrastrutture locali. La contea stessa ha prefirmato una dichiarazione d’emergenza. Nessuno sa con certezza quante persone arriveranno, ma le cifre vanno da 5.000 a 50.000 persone.

Visitare l’Area 51, per decenni, è stato una sorta di pellegrinaggio per tutti i complottisti sugli alieni. Ubicata vicino al Groom Lake, la base è stata creata negli anni ’50 come un centro di prova per un aereo spia statunitense, il Lockheed U-2. Ma secondo Glenn Campbell, esperto dell’Area 51, la struttura non è stata pubblicamente associata agli alieni e agli UFO fino agli anni ’80. In quel periodo, il fisico Bob Lazar in un’intervista con un’emittente televisiva ha sostenuto di essere stato assunto per decodificare un veicolo spaziale alieno in una struttura separata vicino all’Area 51. Da quel momento, le teorie del complotto sono nate a migliaia. Poiché la base è una struttura militare, nessuno sa davvero cosa succede al suo interno. Il suo scopo ufficialmente è quello di far avanzare la scienza e la tecnologia militari più velocemente rispetto a qualsiasi altra potenza del mondo.

Il suo velo di segretezza, neanche a dirlo, ha portato a diverse conclusioni. Come dimostra l’evento Facebook di Roberts, l’Area 51 è come una calamita per i teorici del complotto. Kerry Lee, sceriffo della contea di Lincoln, ha dichiarato alla BBC che anche se si presentasse l’1% degli utenti Facebook, “sarebbe più incontenibile di quanto possiamo gestire”. Lee ha aggiunto che sono stati chiamati altri 150 agenti e 300 paramedici. Solitamente, solo 26 agenti sono a sua disposizione per l’intera contea di 27.000km². Coloro che sconfineranno nel sito dell’Area 51 saranno arrestati e potrebbero far fronte ad una multa di almeno 1.000 dollari, ha confermato Lee. “Il mio consiglio è, se state pianificando di venire a vedere l’Area 51, guardate dal di fuori del confine”, ha detto Lee. Altre risorse arriveranno da molteplici agenzie locali, statali e federali, inclusa l’FBI.

Se le stime maggiori si riveleranno corrette, la popolazione della contea di Lincoln (circa 5.000 abitanti) aumenterebbe di 10 volte. A Rachel e Hiko, le strutture non sarebbero sufficienti, ha affermato Lee. A parte qualche negozio e un hotel, i loro servizi medici, sanitari, internet e di distribuzione del gas sono inesistenti o lacunosi, nel migliore dei casi. L’ex organizzatore di Alienstock ha preso le distanze dal festival, dicendo a KTNV Las Vegas, che l’evento “deve sparire prima che diventi il più grande disastro che il Nevada meridionale abbia mai visto”.

Gli organizzatori dell’evento Storm Area 51 Basecamp hanno dichiarato alla BBC che ha la capacità di circa 5.000 persone, ma che se il numero supera le decine di migliaia, “non c’è modo di prendersi cura di loro con le infrastrutture esistenti”, secondo l’organizzatore Keith Wright. Wright sa che i rischi di calcoli errati sono alti e che le conseguenze potrebbero essere disastrose.

Inoltre, oltre alle questioni di segretezza dello stato e ai problemi di organizzazione dei festival, potrebbero esserci preoccupazioni per chiunque tenterà di invadere l’Area 51, considerato che dovrebbero attraversare decine di chilometri di deserto nel bel mezzo del caldo di settembre. La città di Rachel registra regolarmente temperature di +38°C nel mese di settembre. “È un’area così remota che potrebbe anche essere un altro pianeta. Se gli alieni sono lì, speriamo che siano di un pianeta più vicino al sole, perché le temperature qui sono estreme. In estate, raggiungono facilmente la tripla cifra (in gradi Fahrenheit, ndr). In inverno, le minime scendono oltre i -6°C”, spiega Jonathan Petramala (AccuWeather).

George Harris, proprietario dell’Alien Research Center, che si considera “la porta per l’Area 51”, ha dichiarato a Petramala che la sicurezza è fondamentale mentre le persone confluiscono nell’area. “Saranno più le persone che verranno morse dai serpenti che quelle arrestate dalla Air Force o dallo sceriffo, quindi devono essere consapevoli e pensare davvero a quello che stanno facendo”, ha detto.

Mancano solo due giorni al 20 settembre e il senso di attesa è già alto. Nonostante questo, Roberts non ha alcun rimorso. Chiunque parteciperà ai festival o tenterà di assaltare l’Area 51, “lo farà di sua iniziativa”. “Ho fatto tutto quello che era in mio potere per cercare di avvisare su questo”, ha dichiarato.