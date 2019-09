Da Taffo agli atomi impossibili, tutti gli speaker di TEDx Frascati

Dal social media manager dallo black humor, all’enfant prodige della tecnologia blockchain, passando per il neo ministro MIUR e il guru delle risorse umane. Poi ancora la scrittrice fantasy, il vice presidente di Confindustria Radio Tv, la startupper della plastica sostenibile, il fondatore di Venere.com, l’architetto della progettazione partecipata e la cacciatrice degli atomi esotici e atomi impossibili. Sono questi i biglietti da visita degli speaker della prima edizione locale del format di conferenze californiano, TEDx Frascati. Le Scuderie Aldobrandini di Frascati, il prossimo 12 ottobre, faranno da cornice agli speech di rigorosa durata massima di 18 minuti. Tutti gli interventi degli speaker sono accomunati dal tema “From an idea to an avalanche?, tutti hanno avuto idee, nate da una piccola scintilla ma che in breve tempo hanno fatto la differenza e scatenato una valanga capace di innescare risultati che neanche lontanamente avrebbero potuto immaginare. Riccardo Pirrone social media manager dell’agenzia funebre Taffo, Gian Luca Comandini nominato da Forbes tra i 100 under 30 che cambieranno il futuro, Osvaldo Danzi fondatore della Business Community FiordiRisorse nominata da LinkedIn come caso di successo italiano, il ministro MIUR e Professore ordinario di Economia Politica all’UNASA University of Pretoria Lorenzo Fioramonti, l’astrofisica e scrittrice best seller fantasy Licia Troisi, Giampaolo Rossi ex consigliere d’Amministrazione della Rai e Vice Presidente di Confindustria Radio Tv, la ricercatrice e CEO della start up SPlastica Emanuela Gatto, l’attore, imprenditore, editore, nonché fondatore di Venere.com Matteo Fago, l’architetto e co-founder di SottoVuoti laboratorio di progettazione partecipata Matteo Maria Di Cori e last but not least Catalina Curceanu la cacciatrice degli atomi esotici e atomi impossibili e primo Ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati. Sono loro i 10 protagonisti che daranno la voce alla prima edizione di TEDX Frascati. A meno di un’ora dall’annuncio dell’ultimo speaker in programma, l’organizzazione ha registrato il sold out e aperto le liste di attesa (in caso di rinuncia). Per tutti gli altri l’appuntamento è fissato a Frascati il 12 ottobre presso le Scuderie Aldobrandini a partire dalle 14.