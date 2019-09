Telespazio e Cloud Constellation Corporation insieme per sviluppare il primo sistema di protezione e archiviazione dati nello Spazio

Cloud Constellation Corporation e Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), hanno firmato un Memorandum of Agreement (MOA) per sviluppare ed eseguire una strategia congiunta go-to-market per clienti commerciali e governativi in Europa e Sud America. Inoltre, le due aziende valuteranno potenziali requisiti e scenari di cooperazione nel campo delle operazioni spaziali relative al segmento di terra del programma SpaceBelt™.

Cloud Constellation Corporation intende realizzare un servizio basato su cloud, scalabile e brevettato denominato SpaceBelt™ per servizi di Data Security as a Service (DSaaS). Il servizio sarà basato su una costellazione di dieci satelliti in orbita bassa con l’obiettivo di proteggere le risorse costituite da banche dati di alto valore, di importanza critica per attività altamente sensibili, fornendo l’archiviazione di tali dati nello spazio e servizi di rete globali gestiti in massima sicurezza. SpaceBelt potrà offrire la più forte mitigazione del rischio di violazione dei dati fornendo l’isolamento dei dati dei suoi clienti dalle reti terrestri globali, intrinsecamente vulnerabili.

Alessandro Caranci, responsabile della Linea di Business Satcom di Telespazio, ha dichiarato: “SpaceBelt è un’idea innovativa che si inserisce perfettamente nella strategia di Telespazio di andare oltre le comunicazioni satellitari e fornire servizi integrati per mercati verticali selezionati. I servizi DSaaS rafforzeranno la nostra presenza nel settore governativo e della difesa e nei segmenti corporate di fascia alta, come il banking e l’oil&gas“.

Dennis R. Gatens, direttore commerciale di Cloud Constellation Corporation, ha dichiarato: “Telespazio è un’azienda leader con una comprovata esperienza nel rispondere alle nuove esigenze del mercato con soluzioni innovative che vengo incontro ai piani di sviluppo dei propri clienti. La presenza e il suo successo in molti mercati verticali permetteranno a Cloud Constellation di ampliare notevolmente la domanda di servizi SpaceBelt. Oltre a ciò, il roll out della costellazione SpaceBelt beneficerà anche dell’esperienza di Telespazio nello sviluppo e nelle operazioni del segmento di terra per missioni spaziali”.